Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda efsane Rus sporcu Aleksandr Karelin'in altın madalya rekorunu egale etmek için çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Rıza Kayaalp, “Olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak en büyük hayalim. 2024 yılında da bu işi sonlandırmak istiyorum. Benim artık son maçlarım. Önümde 4 tane önemli turnuva var” dedi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 17-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası için son hazırlıklarını Bolu'nun Aladağ mevkiinde bulunan kamp merkezinde devam ettiriyor. Güreşçilik kariyerinde 11 kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Kayaalp, Zagreb'de altın madalya kazanması durumunda 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan efsane Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olacak. Bolu'da çalışmalarını aralıksız sürdüren Kayaalp, “En büyük hedeflerimden bir tanesi Aleksandr Karelin gibi Grekoromen güreşinin efsanelerinden birisinin Avrupa rekorunu kırmak. Benim için çok gurur verici olacak” dedi.

“Bol bol madalyalarla ülkemize dönmek istiyoruz”

Takım halinde güçlü bir şekilde şampiyonaya hazırlandıklarını ifade eden Milli güreşçi Rıza Kayaalp, “Avrupa şampiyonası hazırlığı için son kamptayız. Ocak'tan bu büyük bir hazırlık dönemi geçirdik. Artık son haftaya girdik. Takım halinde güçlü bir şekilde hazırlanıp Avrupa şampiyonasına katılmak ve orada bol bol madalyalarla ülkemize dönmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Avrupa'da en çok madalya alan sporcu olmak istiyorum”

En büyük hedeflerinden birinin efsane Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekorunu kırmak olduğunu ifade eden Kayaalp, “En büyük hedeflerimden bir tanesi Aleksandr Karelin gibi Grekoromen güreşinin efsanelerinden birisinin Avrupa rekorunu kırmak. Benim için çok gurur verici olacak. Benim şu ana kadar 12 finalim var. Final olarak yetiştim ama bir tane ikinciiliğim var. 11 şampiyonluğum var. Orada 12. şampiyonluğu kazanarak hem şampiyonluk sayısını egale edip hem de toplam madalya sayısında da Avrupa'da en çok madalya alan sporcu olmak istiyorum. Bu yönde çok istekliyim. Çok çalışıyorum. Ben de 12 finalim olmasına rağmen hiçbir zaman istek bitmedi. Her zaman yeni başarılar isteyen bir sporcuyum. Bu işi bırakana kadar zirvede kalmak, ülkeme madalyalarla dönmek isteyen bir sporcuyum” diye konuştu.

“2024 yılında da bu işi sonlandırmak istiyorum”

Güreşçiliği zirvede sonlandırmak istediğini belirten Kayaalp, “Sporda son 1.5 yılım var. Bu 1.5 yılda da Avrupa rekorunu kırmak, sonra da kazanamadığım Olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak en büyük hayalim. 2024 yılında da bu işi sonlandırmak istiyorum. Benim artık son maçlarım. Önümde 4 tane önemli turnuva var. 23 yıldır bu sporu yapıyorum. 17 yıldır milli takımda güreşime devam ediyorum. 17 yıldır zirvede kalmaya çalışıyorum. Bu büyük bir istikrar. Son kalan maçlarda da hedeflerimi gerçekleştirip güzel bir emeklilik geçirmek istiyorum” dedi.