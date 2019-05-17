Ruh sağlığı tedavisi gören hastaların tiyatro oyunu beğeni topladı

Bolu'da, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaların üç aylık eğitimlerinin ardından sergiledikleri tiyatro oyunu, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği ve Bolu Bölge Tiyatrosu'nun katkılarıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle 'Amca size insan diyebilir miyim?' isimli tiyatro oyunu hazırlandı. Bolu Bölge Tiyatrosu Yönetmeni Onur Yamak, ekibindeki iki oyuncuyla birlikte hastanede tedavi gören 15 hasta, 2 psikolog, 2 hemşireyle birlikte oyun için üç ay hazırlık yaptı. Zorlu prova ve eğitimlerin ardından hazırlanan oyun İl Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu. İl Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Hülya Ensari ve hastaların yakınları ile sağlık çalışanları oyunu ilgiyle izledi. Tedavi süreçleri devam eden hastaların sergiledikleri oyundaki diyaloglar izleyicilere neşeli anlar yaşattı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Hülya Ensari, “Önce drama atölyesiyle çalışmalar başladı. Ardından son 2 ay içerisinde bu tiyatro oyununun çalışmaları sonucunda oyun sahnelendi. 2 psikolog, 2 hemşirenin dışında oyuncuların tamamı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden hizmet alan üyelerimiz. Kullandıkları tedavilerin bir takım yan etkileri var. Ezberlemekte sıkıntı yaşamalarına rağmen bir çoğumuzdan daha güzel bir şekilde bu oyunu sergilediler. Bizim burada vurgulamak istediğimiz, ne kadar ağır bir ruhsal hastalığınız olursa olsun bunun tedavisi mümkün. Tedavi ve rehabilitasyonla yeniden toplumla bütünleşmeniz, bir arada olmanız mümkün. Biz bu mesajı vermek istiyoruz” dedi.