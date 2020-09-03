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Saatlerce yangınla mücadele eden ekipler ormanda uyudu

Bolu’da dün gece çıkan orman yangınını söndürmek için saatlerce mücadele ederek yorgun düşen ekipler, yorgunluklarını ormanda uyuyarak giderdi.

Bolu'da dün gece çıkan orman yangınını söndürmek için saatlerce mücadele ederek yorgun düşen ekipler, yorgunluklarını ormanda uyuyarak giderdi.


Yangın, dün saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Karca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayla evlerinin de bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Seben, Mengen ve Gerede itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler ve köylülerin yoğun çabası sonucunda 20 dönümlük alana yayılan yangın 5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.


Sabah saatlerine çalışarak yangını söndüren itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri yorgun düştü. Bölgeden ayrılmayan ekipler yorgunluklarını ormanda uyuyarak giderdi.

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