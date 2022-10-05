Sait Karafırtınalar: “Ankara Keçiörengücü maçından 3 puanla dönmek istiyoruz”

Ankara Keçiörengücü müsabakasına ilişkin konuşan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Ligin lideriyle oynayacağız. Kolay olmayacak. 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde çalışmalarına devam eden kırmızı beyazlılarda hedef sahadan 3 puanla ayrılmak.

“Geliştirmemiz gereken yönlerimiz var”

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sait Karafırtınalar, önlerinde uzun bir zamanın olduğunu belirterek, "Tuzlaspor maçında topu kullanma ve pozisyon anlamında kazanmak için herşeyi yaptığımızı düşünüyorum. Sadece skor olarak oyunu alamadık. Ama buna takılıp kalmayacağız. Kendimizi geliştirmemiz gereken bazı yönlerimiz var. Önümüzde çok uzun zaman var. Bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

“Kolay olmayacak”

Lider takımla oynamanın kolay olmayacağını dile getiren Karafırtınalar, “Ligin lideriyle oynayacağız. Kolay olmayacak. İçeride dominant bir takım. Dışarıda da etkili oynuyorlar. Ön tarafta özel oyuncuları var. Bizim deplasmanda aldığımız puanlara baktığınızda karnemiz iyi. Bu maçta da aynısı olacağını düşünüyorum. Yine ikinci bölge savunmasıyla geniş alanları kullanarak sonuç almaya çalışacağız. Zaman zaman ön baskıları da yapıp 3 puanla dönmek istiyoruz” diye konuştu.

“Sonucu merak ediyorum”

Ankara Keçiörengücü'nün ligin en çok gol atan takımı olduğunu hatırlatan Sait Karafırtınalar, “Gol atmayı her oyuncu ve hoca ister. Ama burada gol atmaktan çok gol yememek daha değerli. Çünkü 1 tane yediğiniz zaman 2 tane atmanız lazım. 1 tane atarsan maçı kazanabiliyorsun. Biz şu anda ligin en az gol yiyen takımıyız. En çok gol atan takımına karşı gidiyoruz. Sonucunu ben de merak ediyorum” cümlelerine yer verdi.

Teknik Direktör Karafırtınalar, tam kadro sahaya çıkacaklarını da aktararak, “Şu anda sakat bir oyuncumuz yok. Herkes forma rekabetinin içinde. Maç saatinde hangisi daha iyiyse onunla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.