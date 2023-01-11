Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, transfer hakkında yaptığı açıklamada, "Kaleci transferi mutlaka yapılacak. Bir tane de genç bir stoper bulabilirsek 2002-2003 doğumlu bir yaşta olursa tercihimiz olacak. Yeni gelen oyuncular kendilerini kanıtlamış iyi oyuncular" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta maçında Boluspor, sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Stadyumu'nda ile Manisa Futbol Kulübü karşılaşacak olan kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karafırtınalar, ligi düşündükleri yerde bitirdiklerini ancak ligin ikinci yarısında kolay bir lig olmayacağını açıkladı. Transferler hakkında da konuşan Sait Karafırtınalar, kaleci transferinin mutlaka yapılacağını belirtti.

"Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Ligi istedikleri yerde bitirdiklerini ifade eden Karafırtınalar, "Ligi düşündüğümüz yerde bitirdik. İlk yarı için hedeflerimizi tutturduk diyebiliriz. İkinci yarı bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik diyebilirim. Hazırlık maçları da iyi oldu. Çocuklar elinden geldiği kadar gayret gösterdiler. Bunu daha önce de gösteriyorlardı zaten. Şimdi ligin ilk maçı Manisa hakikaten içeride oynayacağımız zor bir maç. Kazanırsak şu anda 8. gibi görünüyoruz ama 7'nin içerisindeyiz üçlü averaja baktığımızda. En yakın rakibimiz o görünüyor. Onunla aramızdaki puan farkını 5'e çıkaracağız. Rakibimizin de haftaya BAY olduğunu düşünürsek çok önemli. Çok önemli maça çıkıyoruz. Oyuncularımla da az evvel onu konuştum. İnşallah bunu başarıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Yeni transferlerin katkı verecekleri kesin"

Transferler hakkında konuşan Sait Karafırtınalar, "Kaleci transferi mutlaka yapılacak. Bir tane de genç bir stoper bulabilirsek 2002-2003 doğumlu bir yaşta olursa tercihimiz olacak. Yeni gelen oyuncular kendilerini kanıtlamış iyi oyuncular. Daha önce bu ligde oynamış Dino'dan bahsediyorum, Safa'dan bahsediyorum, Alex için bu lige ilk defa geliyor. Performansını hep beraber göreceğiz. Fizik olarak hazır görünüyorlar ama takımında son haftadan bir performansı var. İlk haftadan onları değerlendirmeyi düşünmüyoruz ama ileriki dakikalarda oyuna alabiliriz. Katkı verecekleri kesin. İnşallah düşündüğümüz gibi olur" ifadelerini kullandı.

"Kolay bir lig olmayacak"

Ligin ikinci yarısında puan savaşı olacağını söyleyen deneyimli teknik direktör, "Puan savaşı kesinlikle olur. Bu ilk yarıda vardı bu ikinci yarı tabii takımlar biraz daha hedeflerini büyüttüler. Onunla ilgili yatırım yapıyorlar, ciddi yatırım yapıyorlar. Karşılığını almak isteyecekler, kolay bir lig olmayacak. Daha önce de maçlar kolay değildi. Bundan sonra daha da zor olacak. İnşallah oyuncularım bunu kolaya çevirir" dedi.