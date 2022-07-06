Sakaryaspor hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı

Lig takımı Sakaryaspor, Neftçi Bakü ile oynadıkları hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör İlker Püren, “Yeni gelen oyuncuları performansından son derece memnunum. Teslimiyet noktasında çok iyiler” dedi.

Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor, sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu'da Azerbaycan Süper Ligi'nde mücadele eden Neftçi Bakü ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmada ilk golü 17. dakikada Donyo ile Neftçi Bakü bulurken, Sakaryaspor 76. dakikada Oğuz Yıldırım'la beraberliği sağladı. Gerede ilçesinde bulunan bir otelin sahasında oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

“Yavaş yavaş takım oluyoruz”

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, “Hazırlık dönemine başlayalı 15 gün oldu. Aslında hazırlık maçı oynamak için bana göre çok erken bir tarih ama erkenden takımın belirli oyun anlayışını oturtabilmek için, oyuncuları daha iyi tanıyabilmek için, bu süreçte 2 hazırlık maçı yaptık. Hem yorgunluk hem de taktiksel varyasyonların sahada uygulanması biraz zor oluyor. Ama yavaş yavaş takım oluyoruz. Kampın bugün son günüydü. Sinirler de gergin oluyor. Bu süreçleri de yaşayacağız. Bunlar da bizim için bir tecrübe. İlk etap kampını bitirdik. Yarın antrenman yapıp çıkacağız. İkinci etap kampında da 3-4 tane hazırlık maçı oynayacağız. Orada da daha farklı, hem top bizdeyken hem de rakipteyken nasıl oynayacağını daha iyi bilen bir takım görüntüsünde olacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Eski alışkanlıklarından kurtulmaları gerekiyor”

Püren, oyuncuların performanslarından memnun olduğunu belirterek, “Yeni gelen oyuncuları performansından son derece memnunum. Teslimiyet noktasında çok iyiler. Bizim söylediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Bununla beraber eski alışkanlıklarından vazgeçmeleri lazım. Bunun için çok fazla mesai harcamamız gerekiyor. Eldeki mevcut oyuncuların da geçmişten gelen alışkanlıklarından kurtulmaları gereken noktaları var” diye konuştu.

“1-2 oyuncu daha almayı düşünüyoruz”

Transfer noktalarını ve oyuncuları kısa sürede netleştireceğini söyleyen İlker Püren, “Şu an zihinsel olarak yaptığım hazırlığı maçı izledikten sonra tekrar bir değerlendirme yapacağım. Ondan sonra hangi bölgelere transferlerin hızlandırılması gerekiyor, ne tarz oyuncuların takımımıza katılması gerekiyor 1-2 gün içerisinde netleştireceğiz. Şu an bununla ilgili bir şey söylemem çok erken. Ama 1-2 tane daha takımımızın kalitesini yukarı çekecek oyuncu almayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.