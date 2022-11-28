Sarıkamış şehitleri anısına 1914 fidan toprakla buluştu

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sarıkamış Şehitleri Hatıra Ormanı'na, Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik için 1914 fidan dikildi.

107 yıl önce Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı'na katılan binlerce Mehmetçik donarak şehit düşmüştü. Göynük Orman İşletme Müdürlüğü de, Ekinciler köyü mevkiine Sarıkamış Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturdu. Hatıra ormanına Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan Mehmetçik adına ilk kez 1914 fidan dikildi.

"Her şehre Sarıkamış şehitleri hatıra ormanı kazandırmak istiyoruz"

Şehitlerin hatıralarını canlandırmak amacıyla fidan dikimi programı düzenlendiğini ifade eden Sarıkamış Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kabay, "Sarıkamış Platformu olarak, aldığımız karar gereği her ilde bir Sarıkamış şehitleri hatıra ormanı ve Sarıkamış şehitleri anıtı yapmayı planlıyoruz. Bolu Göynük'ten başladık, daha sonra Karadeniz Ereğli'de Sarıkamış deniz şehitleri anısına bir orman yapacağız. Sakarya'da ve tüm Türkiye'de planlı olarak yaymayı planlıyoruz. Hem bir anıt hem hatıra ormanı yapacağız. Sarıkamış şehitlerini gereği gibi tanıtmak ve anılmalarını sağlamak, onların aziz ruhlarına görevimizi yerine getirmek istiyoruz" dedi.

"Akşemseddin diyarından armağan ediyoruz"

Sarıkamış Platformu'nun 81 ile Sarıkamış şehitleri hatıra ormanı kazandırmak amacıyla proje başlattığına değinen Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ise, "Bunun birincisini Akşemsettin diyarından armağan ediyoruz. Sarıkamış Harekatı şehitlerimiz adına 1914 fidan diktik. İnşallah bu fidanlıklar yeşererek Mehmetçiklerimiz adı altında ebediyete kadar yaşayacaklardır. Bu anlamlı ve duyarlı davranışlarından dolayı Sarıkamış Platformu'na çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kadirşinas bir hareket yaptılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Fidan dikim etkinliğinin ardından katılımcılar Göynük'te bulunan Zafer Kulesi'ni ve Akşemsettin Türbesi'ni ziyaret etti.

Etkinliğe; Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Göynük Kaymakamı Ferhat Gür, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Merdin Kışkan, Göynük İlçe Jandarma Komutanı Musa Karatay, Bolu İl Kültür Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan, Sarıkamış Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kabay ve üyeler katıldı.