İhlas Haber Ajansı

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Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da uzun süre kanser tedavisi gören ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş (57), Bolu’da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da uzun süre kanser tedavisi gören ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş (57), Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.


Edinilen bilgiye göre, uzun süre kanser tedavisi gören Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş dün akşam saatlerinde Ankara'da yaşadığı evinde hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi defnedilmek üzere Bolu'ya getirildi. Aktaş'ın cenazesi, Paşaköy Mahallesinde bulunan Paşaköy Enişte Bey Cami'nde kılınan namazın ardından Paşaköy Mezarlığı'na defnedildi.


Cenazeye, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Aktaş'ın yakınları katıldı.

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