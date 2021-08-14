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Sazan balığı tutma yarışı 6 Eylül'de başlayacak

Bolu’da, geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle ara verilen Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonunun ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması, 6-11 Eylül’de Gölköy’de gerçekleştirilecek.

Bolu'da, geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle ara verilen Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonunun ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması, 6-11 Eylül'de Gölköy'de gerçekleştirilecek.


Bolu'da, 13 yıldır devam eden ancak geçtiğimiz yıl korona virüs salgını sebebiyle yapılamayan ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması, 6 Eylül'de Gölköy'de başlayacak. Göl çevresinde 15 ilden gelen 27 takımın yerleştirileceği sazan tutma yarışmasında yaklaşık 100 yarışmacı yer alacak.


6 Eylül'de başlayacak olan sazan tutma yarışması 11 Eylül'de ödül töreniyle sona verecek.

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