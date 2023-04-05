Seben Gölü'nde tekneye ve Ferdi Uludağ'a ait ize rastlanmadı

Ankara'dan arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Bolu Seben Gölü'ne gelen ve teknenin alabora olmasıyla suya düşen evli ve iki çocuk babası Ferdi Uludağ'ı (44) arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarının 3. gününde Uludağ'a ve alabora olan tekneye ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Pazartesi gecesi Ankara'dan balık tutmak için Bolu'nun Seben Taşlıyayla Göleti'ne gelen Uğur Çınar (33) ve Ferdi Uludağ (44), teknenin alabora olması neticesinde suya düştü. Uğur Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıkmayı başarırken, Ferdi Uludağ ise suda kayboldu. Alabora olan tekneden düşerek gölde kaybolan evli ve iki çocuk babası olan Ferdi Uludağ'ın arama çalışmaları devam ediyor. Ankara Emniyeti Sualtı Arama Kurtarma birimi, Zonguldak JAK Sualtı Arama Kurtarma birimi, İstanbul, Sakarya ve Bolu AFAD ekipleri, arama çalışmalarının 3. gününde Ferdi Uludağ'ın izine rastlamadı. Öte yandan ekipler 3 gündür sürdüğü çalışmalarda alabora olan tekneye ait herhangi bir bulguya da rastlamadı.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.