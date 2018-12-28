Seben'de, 2018 yılında 400 bin fidan toprakla buluştu

Bolu'nun Seben İlçesi'nde 2018 yılında ağaçlandırma projesi ve önceki yıllarda tesis edilen ağaçlandırma sahalarında bakım çalışmaları kapsamında 400 bin adet fidan toprakla buluştu.

Edinilen bilgiye göre, Seben İlçesi'nde 2018 yılında 3 yeni ağaçlandırma projesi ve saha bakım çalışmaları kapsamında Seben Orman İşletme Şefliği tarafından çeşitli türlerde toplam 400 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yapılan dikim çalışmalarında, Güneyce köyü ağaçlandırma sahasına 150 bin adet karaçam, Musasofular Köyü ağaçlandırma sahasına 143 bin adet karaçam ve Gerenözü Köyü Toprak Muhafaza sahasına 10 bin adet yalancı akasya fidanı dikildi.

Önceki yıllarda Gelir Getirici Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında tesis edilen sahalara 6 bin adet Badem fidanı, Kesenözü, Nimetli, Bozyer ve Dedeler Köylerinde tesis edilen Toprak Muhafaza sahalarına tamamlama dikimleri maksadıyla 10 bin adet sedir fidanı dikildi.

Ayrıca, bal ormanı projelerine ait tamamlama çalışmalarında ise, Susuz ve Kaşbıyıklar Bal Ormanı'na 5 bin adet yalancı akasya fidanı, Musasofular-Susuz-Gerenözü ve Kaşbıyıklar ağaçlandırma sahalarına 15 bin adet karaçam ve 5 bin adet yalancı akasya fidanı dikildi.

Kavaklıdağ Orman İşletme Şefliğinde Kültür Bakımı ve Ağaçlandırma bakım çalışmaları kapsamında 20 bin adet karaçam fidanı, Yabanıl Meyveli Tür Ağaçlandırmaları kapsamında 4 bin adet fidan (yabani elma, alıç, kızılcık, kuşburnu ve akdiken ) ve Badem Eylem Planı kapsamında 750 adet badem fidanı dikildi.