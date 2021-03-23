Seben'de orman köylülerine destek devam ediyor

Bolu'nun Seben ilçesinde orman köylülerinin hayvancılıktaki üretim gücünü artırmak için 9 adet süt koyunculuğu kredilerinden faydalandırılmak üzere hak sahipliği tespiti yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seben Orman İşletme Müdürlüğü, ORKÖY kredileriyle ormanların içerisinde ve bitişiğinde bulunan orman köylerinde yaşayan vatandaşların sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak için çalışmalarına devam ediyor. Seben Orman İşletme Müdürlüğü'nce 2021 ORKÖY programı kapsamında yer alan Haccağız, Kesenözü, Gerenözü ve Karaağaç köylerinde toplam 14 adet dış cephe mantolama ve Seben'in hayvancılıktaki üretim gücünü artırmak için 9 adet süt koyunculuğu kredilerinden faydalandırılmak üzere hak sahipliği tespiti yapıldı.

ORKÖY kredilerinden faydalanmak isteyen köy halkına bilgilendirme ve kredi kullanmak isteyenlerin tespit edilmesi için yapılan toplantıda, verilecek olan kredilerin kimler tarafından kullanılabileceği, yapılacak olan iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kredilerin geri ödemesinin nasıl ve hangi zamanlarda olacağı anlatıldı.