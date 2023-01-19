İhlas Haber Ajansı

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Seçime 3 aday girdi, damat ve kayınpeder kaybetti

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlık seçiminde yarışan damat ve kayınpeder seçimi kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlık seçiminde yarışan damat ve kayınpeder seçimi kaybetti. Kooperatifin yeni başkanı Doğan Onurlu oldu.



Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde seçim heyecanı yaşandı. Gerçekleşen seçimde 3 aday yarıştı. 227 delegenin oy kullandığı seçimde kayınpeder Hulisi Diker 65 oy, damat Zafer Kalıncı 74 oy aldı. Seyrancık Mahallesi Muhtarı Doğan Onurlu ise 85 oy alarak Mudurnu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin yeni başkanı oldu.

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