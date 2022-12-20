Şehirlerarası otobüs terminalinde kış lastiği denetimi

BOLU (İHA) – Bolu'da trafik ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kış öncesi denetimleri artırdı. Otobüs terminalinde yolcu otobüslerini denetleyen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı. Terminale giriş çıkış yapan yolcu otobüslerinin kış lastiği takıp takmadığı, lastik diş derinlikleri ve evraklarını kontrol edilirken, sürücülerin kış şartlarına hazır olduğu görüldü.

Kış şartlarına hazır olduğunu dile getiren otobüs şoförü, "Lastiklerimiz kış lastiği. Zaten terminallerde polis arkadaşlarımız kontroller yapıyorlar. Takmayanlara ceza yazıyorlar, yazsınlar da. Yakında kar yağacak. Kar yağdığı zaman yollarda kalan araçları görüyoruz" dedi.