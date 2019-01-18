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Şehit annesi Mühürcüoğlu, evinde ölü bulundu

Bolu`da, Şehit Mustafa Erol Mühürcüoğlu’nun 88 yaşındaki annesi Sebahat Mühürcüoğlu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Bolu`da, Şehit Mustafa Erol Mühürcüoğlu'nun 88 yaşındaki annesi Sebahat Mühürcüoğlu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında yaşayan, 1993 yılında şehit olan Mustafa Erol Mühürcüoğlu'dan haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen ekipler, Mühürcüoğlu'nun ziline defalarca basmalarına rağmen herhangi bir ses alamayınca eve girebilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Evin balkon kısmından içeri giren itfaiye ve polis ekipleri Mühürcüoğlu'nu yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu.


Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin incelemesinde 88 yaşındaki Sebahat Mühürcüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.


Yapılan incelemelerin ardından, Mühürcüoğlu'nun cenazesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

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