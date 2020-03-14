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Şehit İlhan Sezer kütüphanesi açıldı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gerede’de Mehmet Zeliha Güzel İlkokulunda Şehit İlhan Sezer adına oluşturulan kütüphanenin açılışını yaptı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gerede'de Mehmet Zeliha Güzel İlkokulunda Şehit İlhan Sezer adına oluşturulan kütüphanenin açılışını yaptı.


Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Mehmet Zeliha Güzel İlkokulunda, Şehit İlhan Sezer adına oluşturulan kütüphanenin açılış töreni yapıldı. Törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Müftüsü Orhan Genç ve İl Çevre, Şehircilik Müdürü Osman Kazgan ve Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka katıldı.


Şehit İlhan Sezer'in annesi Azime Sezer, Babası İsmail Sezer ve eşi Derya Sezer'in de yer aldığı açılışta konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, şehitlik ruhu ve gazilik anlayışının önemine değindi. Şehit İlhan Sezer adına açılan kütüphanenin Gerede'ye, Bolu'ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.


Vali Ümit konuşmasının ardından Şehit İlhan Sezer'in ailesi ile beraber açılışını gerçekleştirdiği kütüphaneyi gezdi.

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