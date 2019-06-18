Sepaş Enerji Buluşmaları'nın ilki Bolu'da gerçekleşti

Bolu'da, Sepaş Enerji'nin düzenlediği ‘Sepaş Enerji Buluşmaları' kapsamında enerji sektörüne yön veren isimler bir araya geldi.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nin görevli elektrik şirketi olarak 1,7 milyonu aşkın kişiye elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, Bolu'nun önde gelen sanayi şirketleriyle enerji sektörüne yön veren isimlerini “Sepaş Enerji Buluşmaları”nda bir araya getirdi. Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde bulunan bir otelde gerçekleşen ilk buluşmada uzman isimler “Endüstriyel tesislerde kaliteli enerji kullanımı ve çözüm önerilerini” tartıştı.

“Sepaş Enerji Buluşmaları”nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sepaş Enerji Genel Müdürü H. Çağrı Poyraz, bu tür buluşmalarla sektörün sorunlarını ve bu sorunlara karşı geliştirebilecekleri önerileri tartışacakları bir platform oluşturmak istediklerini belirtti. Poyraz, “Biz sadece elektrik temin eden şirket olmak istemiyoruz. Çünkü biz müşterilerimizi aynı zamanda iş ortaklarımız olarak görüyoruz. Aynı gemide olduğumuzu biliyoruz. Dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde iş ortaklarımızla beraber konuşarak, çözümler üreterek ekonomik olarak daha güçleneceğimizin bilincindeyiz” dedi.

“Sepaş Enerji Buluşmaları” kapsamında H. Çağrı Poyraz'ın konuşmasının ardından Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Doç. Dr. Bora Alboyacı, “Endüstriyel tesislerde sürdürülebilir enerji beslemesi için yapılması gereken analizler” başlıklı bir konuşma yaparken, Alboyacı'yı “Endüstriyel tesislerin planlaması” başlıklı konuşmasıyla Mehmet Gezer takip etti. İlk bölümün son konuşmasını, “Endüstriyel tesislerde güç kalitesi ölçüm ve analizi” temalı sunumuyla Elektrik Yüksek Mühendisi Doruk Güneş yaptı.

“Sepaş Enerji Buluşmaları”nın ikinci kısmı Enerji Piyasaları Müdürü Fatma Nur Kasapoğlu'nun enerji piyasalarına ilişkin konuşmasıyla açıldı. Enerji Ticaret Müdürü Turan Duru'nun “Türkiye piyasalarında enerji ticareti” başlıklı konuşmasının ardından gerçekleşen soru cevap bölümüyle buluşma tamamlandı.