Sepaş Enerji'den karnesini getirene sinema bileti

Sepaş Enerji, karnelerini kurulan stantlara getiren Bolu'daki öğrencilere ücretsiz sinema bileti hediye etti.

Türkiye'nin 4 bir yanında perakende elektrik satışı hizmeti veren Sepaş Enerji, karne heyecanı yaşayan öğrencilere hediye olarak ücretsiz sinema bileti dağıttı. Bolu'da öğrenim gören öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Sepaş Enerji, 14 Burda AVM'de kurduğu stantlara gelen öğrencilere ücretsiz sinema bileti dağıttı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda dağıtılan biletler kısa sürede tükendi.