Sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın adliyeye sevk edildi

Bolu'da şiddet gördüğünü iddia ettiği sevgilisini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan kadın, adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi İkizler Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan C.A. ile sevgilisi N.G. (31) isimli kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G., kendisine şiddet uygulayan C.A.'yı mutfaktan aldığı bıçakla sırtından yaraladı. Ağır yaralanan C.A. kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. N.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. N.G.'nin ifadesinde, "C.A. alkollüydü. Aramızda tartışma çıktı. Daha sonra bana şiddet uygulamaya başladı. Ben de kendimi savunmak için bıçağı savurduğumda sırtına saplandı" dediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan N.G., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.