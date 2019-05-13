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Seyir halindeki araç, Bolu Dağı tünelinde yandı

Bolu’da, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Suat Yeşilyurt’un kullandığı otomobilin, Bolu Dağı Tüneli içerisinde motor kısmı yandı.

Bolu'da, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Suat Yeşilyurt'un kullandığı otomobilin, Bolu Dağı Tüneli içerisinde motor kısmı yandı.


Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Suat Yeşilyurt'a ait 06 DG 0066 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli'ne girdiği sırada motor kısmında yangın çıktı. Aracının ön kısmından dumanlar yükseldiğini gören Yeşilyurt, otomobili sağ şeride çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen Bolu Dağı Tüneli İtfaiyesi ekipleri, motor kısmı yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Araç, soğutma çalışmalarının ardından çekici yardımıyla tünelden çıkarıldı.

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