Sıcak havaların son günlerinde Gölcük Tabiat Parkı'na yoğun ilgi

Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, sıcak havaların son günlerini fırsat bilerek Gölcük Tabiat Parkı'na yoğun ilgi gösterdi.

Bolu'nun incisi olarak tabir edilen ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda son sıcak günlerin yaşanmasıyla birlikte tatilcilerin ilgi odağı oldu. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, doğayla iç içe zaman geçirmek için geldiği tabiat parkında yürüyüş yaparak, bol bol fotoğraf çektirdi. Piknik alanlarını dolduran tatilcilerin yanı sıra göl çevresinde golf araçlarıyla gezinti yaparak muhteşem manzaranın tadını çıkardı.

Mersin'den haftasonu tatili için gelen Meryem Küçükdağ, “İlk defa geldim. Güzel buldum. Doğası güzel. Çok yeşilliği var. Gelmeden önce internetten bakmıştım ama fotoğraftakinin birebiri. Kartpostal gibi” diye konuştu.