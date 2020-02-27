Sıfır otomobil yüklü tır yandı 2 araç hasar gördü

Yangında tırdaki otomobillerden 2 tanesi zarar gördü.

Olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Gökhan Maden idaresindeki 34 JE 6793 plakalı otomobil yüklü tırın lastiklerinde yangın çıktı. Tırdan dumanlar yükseldiğini gören sürücü Maden, aracı emniyet şeridine çekerek polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tırda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, tırda bulunan sıfır kilometre otomobillerden 2 tanesinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.