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Silahla oynarken kendini bacağından vurdu

Bolu’da, evinde bulunan silahla oynadığı sırada kendini bacağından vuran şahıs hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da, evinde bulunan silahla oynadığı sırada kendini bacağından vuran şahıs hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 20.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, B.C. isimli şahıs evinde bulunan silahla oynadığı sırada silah bir anda ateşlendi. Silahtan çıkan mermi B.C.'nin bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan B.C.'nin evinden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. B.C. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. B.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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