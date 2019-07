Sivasspor, Bolu'da kamp çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Bolu'ya eksik geldiklerini ancak kamp boyunca takımın hazır olacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah antrenmanına çıkan kırmızı-beyazlı ekip, tesis içerisinde bulunan göl çevresinde düz koşu çalışması yaptı.

Kamp dönemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalımbay, “Şu anda çok eksik geldik. Tam kadro gelemedik. Ama kampa da başlamak zorundayız. Bu kamp boyunca da inşallah bütün takımımız hazır olacak. Asker arkadaşlarımız vardı, onlara da ayrı bir izin verdik. Onun için şu anda az bir kadro ile bugün başlıyoruz” dedi.

“Ligi en iyi yerde bitireceğiz”

İyi bir sezon geçirmeyi beklediklerini ifade eden Rıza Çalımbay, transfer çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, “Beklediğimiz transferler var. Onları da gerçekleştirirsek bambaşka ve iyi bir şekilde lige hazırlanacağız. İlk kampımız burada olacak. Sonra ayın 22'sinde Hollanda'ya gideceğiz. Orada 2 tane takımla maç yapıp döneceğiz. Onun için bizim tek düşüncemiz transfer edeceğimiz arkadaşlarımızın bir an önce buraya gelip bizimle çalışması. Ligi en iyi yerde bitireceğiz. Tek gayemiz ve düşüncemiz bu. Onun dışında da bir şey düşünmüyoruz. Önemli olan transfer yapmamız lazım. Çünkü, kimse bilmiyor ya da üstünde durmuyorlar, Sivasspor'un geçen sene ki kadrosu boşaldı. Çoğu oyuncusu kiralıktı, hepsi gitti. Onun için de kadromuza oyuncu katmamız şart. Aklımızda isim çok ama önemli olan onları almak. Ama her kulübünde şu an yaşadığı maddi sıkıntılar var. O yüzden de bunları aşmak gerekiyor. O yüzden herkeste bir düşünce var. İnşallah en iyi şekilde aşılır. İstediğimiz transferleri de yapabiliriz” şeklinde konuştu.