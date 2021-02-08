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Sokağa çıkma yasağına uymayan 81 kişiye 91 bin 265 lira ceza

Bolu’da hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 81 kişiye 91 bin 265 lira idari para cezası uyguladı.

Bolu'da hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 81 kişiye 91 bin 265 lira idari para cezası uyguladı.


Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde hafta sonu boyunca getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan 81 kişiye 91 bin 265 lira idari para cezası uyguladı.

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