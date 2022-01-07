Sokak köpeğindeki 6 kilogramlık tümör ameliyatla alındı

Bolu'da, karnındaki 6 kilogramlık tümörle yaşamaya çalışan sokak köpeği Bolu Belediyesi veteriner hekimlerinin müdahalesi ile tümörden kurtuldu.

Bolu'da, karnındaki 6 kiloluk tümörle güçlükle yaşamaya çalışan sokak köpeğini gören vatandaşlar, köpeği yanlarına alarak Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü.

Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede köpeğin karnında tümör olduğu tespit edildi. Bunun üzerine köpek Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hastanesi'nde ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatta köpeğin karnındaki 6 kilogram ağırlığındaki tümör temizlendi.

Köpeğin tedavisi hayvan hastanesinde devam ediyor.