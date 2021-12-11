Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Adanaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 16. haftasında Boluspor, Adanaspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar
55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kassongo'nun sert şutunda top kalecide kaldı.
81. dakikada Bregu'nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik
Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun (Erkam Reşmen dk. 68), Fethi Özer, Zahit Çınar, Emin Bayram, Hakan Bilgiç, Alican Özyürek (Novak dk. 71), Berk Yıldız, Bregu (Arda Şengül dk. 90+1 ?), Roshi, Kassongo
Yedekler: Ömer Alıcı, Diarrassouba, Atamer Bilgin, Talha Erdoğan, Arda Köksal, Ensar Bilir, Diyar Kaba,
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Adanaspor: Karacic, Donkor, Roche (Rüştü Hanlı dk. 46), İsmail Erdoğan, Bennasser, Cem Özdemir (Kingsley dk. 79), Uğurcan Yazgılı, Fıratcan Üzüm, Celil Yüksel, Tetteh (Muhammet Ömer Çakı dk. 90+2 ?), Ahmethan Köse (Harun Kaya dk. 89 ?)
Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Samed Ali Kaya, Muhammet Fatih Ardıç
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Sarı kartlar: Roshi, Erkam Reşmen, Berk Yıldız (Boluspor), Rüştü Hanlı (Adanaspor)