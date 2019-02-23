Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 23. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kone'nin kaleci Gökhan'ın üzerinden gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.
67. dakikada Vukadinovic'in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90. dakikada topla buluşan Hakan Barış'ın şık çalımlarla Boluspor defansını geçerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Cem Özbay
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu (Dimov dk. 46), Hayrullah Bilazer, Matic Fink, İshak Çakmak, Sebaihi (Batuhan Altıntaş dk. 46), Akabueze, Mustafa Durak, Guido Koçer, Vukadinovic (Burak Asan dk. 72)
Yedekler: M. Diarra, Ufuk Budak, Mutlu Güler, Gökhan Köstereli
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Adanaspor: İ. Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Digao, Kenan Karışık, Hakan Barış, M. Bagayoko (Furkan Özçal dk. 72), C. Bumba (Feczesin dk. 83), Gökhan Sazdağı, F. Kone (Ahmet Dereli dk. 64)
Yedekler: İ. Uğur Göktaş, Ö. Enes Soylu, Andaç Güleryüz, Eren Keleş
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Goller: (Hakan Barış dk. 90) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Guido Koçer, Burak Asan, Mustafa Durak (Boluspor), Digao (Adanaspor)