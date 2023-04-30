Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Altay: 0

Spor Toto 1.
Lig 34. haftasında Boluspor, konuk ettiği Altay ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
35. dakikada atak geliştiren Boluspor'da topla buluşan Furkan Demir'in çektiği şut auta gitti.
49. dakikada atak geliştiren Altay'da Kutay Yokuşlu topla buluşurken, çektiği şutu az farkla auta çıktı.
78.dakikada Mohammad Naderi ile etkili gelen Altay'ın atağından sonuç çıkmadı.
80.dakikada ceza sahası dışında Boluspor serbest vuruş kazandı. Tehlikeli bir noktada serbest vuruş kazanan Boluspor'da Bregu'nun şutu defansa çarparak taca gitti. Topun çarptığı Tolga Ünlü ise sakatlanarak oyun dışına çıktı.
90+7.dakikada korner atışı kazanan Boluspor'da ceza sahası içerisine yapılan ortayı kaleci müdahale ederek taca gönderdi.
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz, Oğuzhan Çakır
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Naby Oulare (Onur Ulaş dk. 71 ?), Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler, Veaceslav Posmac, Tugay Kaçar, Guy-Michel Landel, Burak Asan (Ibrahima Balde dk.72 ?), Berk Yıldız (Abdurrahman Canlı dk. 75 ?), Dejvi Bregu, Furkan Demir (Joel Kayamba dk.45)
Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Ensar Bilir, Bülent Cevahir, Eray Ataseven, Tolunay Artuç
Teknik Sorumlu: Ahmet Görkem Görk
Altay: Eren Karataş, Mohammad Naderi, Eric Björkander, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Sefa Özdemir dk. 84 ?), Onur Efe (Marco Paixao dk.66), Zeki Yıldırım, Kutay Yokuşlu, Salih Sarıkaya, Arda Gezer (Murat Berkan Demir dk. 66), Deniz Kadah
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Caner Baycan, Murat Uluç, Ali Kızılkuyu
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Sarı kartlar: Joel Kayamba, Dejvi Bregu (Boluspor)