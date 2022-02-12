Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 - Ankara Keçiörengücü 0

Spor Toto 1.
Lig'in 24. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Berk Yıldız'a yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada penaltıyı kullanan Kemal Rüzgar meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.
22. dakikada ceza sahası dışına gönderilen topa gelişini vuran Olawoyin'in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
54. dakikada Olawoyin'in ceza sahası içine yaptığı ortada Hamza Gür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Emir Eray Eyisoy
Boluspor: Bartu Kulbilge, Abdurrahim Dursun (Bülent Cevahir dk. 29), Zahit Çınar, Emin Bayram, Ali Keten, Tugay Kaçar (Kasongo dk. 46), Gökhan Karadeniz (Novak dk. 82 ?), Abdurrahman Canlı, Kemal Rüzgar (Eray Ataseven dk. 46), Roshi, Berk Yıldız (Bregu dk. 63)
Yedekler: Arda Yazıcı, Fethi Özer, Hakan Bilgiç, Arda Şengül, Alican Özyürek
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak, Fatih Solmaz, Taşkın Çalış (Manaj dk. 46), Iskandarlı (Ziya Alkurt dk. 42, Uğur Utlu dk. 82 ?), Uzodimma, Alhassan, Olawoyin, Hamza Gür (Ali Yavuz Kol dk. 88 ?)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Yayıkçı, Erkam Reşmen, Aykut Çeviker
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Sarı kartlar: Mehmet Dingil, Taşkın Çalış, Uzodimma, Alhassan (Ankara Keçiörengücü), Tugay Kaçar, Bülent Cevahir, Roshi, Zahit Çınar (Boluspor)