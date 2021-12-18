Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Ankaragücü: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 18. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Ankaragücü karşılaşması konuk takımın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
10. dakikada Owusu'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Selmani güçlükle kornere çeldi.
52. dakikada Ankaragücü kontratağında İshak'ın pasında topla buluşan Zahid'in şutunda top filelerle buluştu. 0-2
83. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun Berk Yıldız'a ceza sahasında müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
84. dakikada Roshi'nin kullandığı penaltıda kaleci Akın gole izin vermedi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Çağdaş Altay, İlker Takpak, Nurettin Dinçer
Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Zahit Çınar, Emin Bayram, Ali Keten (Arda Şengül dk. 82 ?), Hakan Bilgiç (Novak dk. 55), Roshi, Abdurrahman Canlı, Alican Özyürek (Arda Köksal dk. 79), Berk Yıldız, Kassongo
Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Ensar Bilir, Erkam Reşmen, Diarrassouba, Talha Erdoğan, Diyar Kaba
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Pinto, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, İshak Çakmak, Zahid (Chahechouhe dk. 82 ?), Ali Kaan Güneren (Şahverdi Çetin dk. 82 ?), Murat Uçar (Geraldo dk. 90+3 ?), Owusu (Ariyibi dk. 74), Eren Derdiyok (Sıtkı Ferdi İmdat dk. 90+2 ?)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Erdi Dikmen, Yasin Güreler, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama
Teknik Direktör: Necati Erkmen
Goller: Sinan Osmanoğlu (dk. 6), Zahid (dk. 52) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Pinto, Yusuf Abdioğlu (Ankaragücü), Ali Keten (Boluspor)