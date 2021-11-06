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Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 - Bandırmaspor 0

Spor Toto 1.

Lig'in 12. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


24. dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Okan Alkan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleciden geri döndü.


32. dakikada Bregu'nun arka direğe yaptığı ortada topa iyi yükselen Emin Bayram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden geri döndü.


46. dakikada Boluspor'un hatalı pasında topla buluşan Guido Koçer'in sert şutu az farkla auta çıktı.


71. dakikada Boluspor atağında topla buluşan Kassongo'nun ceza sahası içinden şutunda top az farkla auta gitti.


90. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giden Kassongo'nun sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ferdi Karadoruk


Boluspor: Selamani, Abdurrahim Dursun, Zahit Çınar, Emin Bayram (Erkam Reşmen dk. 74), Ali Keten, Diarrassouba (Alican Özyürek dk. 74), Eray Ataseven (Hakan Bilgiç dk. 88 ?), Bregu (Berk Yıldız dk. 46), Roshi, Abdurrahman Canlı, Kassongo


Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Şengül, Atamer Bilgin, Novak, Talha Erdoğan, Diyar Kaba


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Allyson, Lokman Gör, Okan Alkan, Caner Cavlun, Mulumba, Guido Koçer (Levent Ayçiçek dk. 58), Landel (Mehmet Özcan dk. 85 ?), Doğan Can Davas (Kerim Avcı dk. 68), Akabueze (Pucko dk. 68), Keny


Yedekler: Hüseyin Koç, Bilal Ceylan, Süleyman Luş, Berke Görgün, Manaj


Teknik Direktör: Mustafa Gürsel


Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor), Ömer Alıcı, Roshi (Boluspor)

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