Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 32. haftasında Boluspor, sahasında karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
36. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Arda Köksal'ın şutu üstten auta çıktı.
38. dakikada Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından ani gelişen BB Erzurumspor atağında Hasek yaklaşık 35 metreden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
74. dakikada ceza sahası içine gönderilen hava topunda Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Yumak, Burak Cansız
Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Eray Ataseven (Erdem Can Polat dk. 79), Arda Şengül, Zahit Çınar, Bregu (Alican Özyürek 79), Novak (Gökhan Karadeniz dk. 46), Emin Bayram, Arda Köksal (Kemal Rüzgar dk. 59), Abdurrahman Canlı, Balaj
Yedekler: Bartu Kulbilge, Rybka, Tugay Kaçar, Hakan Bilgiç, Talha Erdoğan, Bülent Cevahir,
Teknik Direktör: İlker Yanar
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mustafa Akbaş (Alican Özfesli dk. 66), Gökhan Kardeş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Mücahit Albayrak, Hasek (Hasan Batuhan Artarslan dk. 81 ?), Eren Tozlu (Gökhan Aslan dk. 81 ?), Estrela, Emircan Altıntaş (Süleyman Koç dk. 81 ?), Olanare (Malle dk. 61)
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Eyüp Oskan, Hüseyin Mevlütoğlu, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Hasek (dk. 38), Eren Tozlu (dk. 74) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Mustafa Akbaş, Gökhan Kardeş, Szumski (Erzurumspor), Erdem Can Polat (Boluspor)