Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 33. haftasında Boluspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
2. dakikada ceza sahası içerisine yapılan atakta arka direkte topla buluşan Yannick Bolasie, dizinin üstüyle topa düzgün vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
17. dakikada sol çizgiye inen Michel Landel ile atak geliştiren Boluspor'a savunma izin vermedi.
44. dakikada hızlı atak gelişen Rizespor atağında orta sahadan Alper Potuk'un pasını alan Amilton topu kaleye kadar sürdü. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
77. dakikada ceza sahası dışından topa sert vuruş yapan Bregu'nun şutunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Ali Tuna, Deniz Turgut
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Veaceslav Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, (Melih Okutan dk. 72 ?), Berk Yıldız (Joel Kayamba dk. 66), Guy-Michel Landel, (Ibrahima Balde dk. 45), Tugay Kaçar, Eray Ataseven (Safa Kanalı dk. 73), Dejvi Bregu (Naby Oulare dk. 87 ?), Dino Ndlovu
Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Ensar Bilir, Burak Asan, Tolunay Artuç
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mithat Pala (Sinan Osmanoğlu dk. 74), Bahadır Öztürk, Emir Han Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Yannick Bolasie, Azubuike Okechukwu, Alper Potuk (Ogün Özçiçek dk. 63), Benhur Keser (Alberk Koç dk. 54), Amilton (Ibrahim Olawoyin dk. 63), John Mary (Kubilay Kanatsızkuş dk. 74)
Yedekler: Zafer Görgen, Seyfettin Anıl Yaşar, Osman Haqi, Eren Emre, Muhammet Enes Şebelek
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Yannick Bolasie (dk. 2), Amilton (dk. 44) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Halil İbrahim Pehlivan (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Onur Ulaş, Tugay Kaçar (Boluspor)