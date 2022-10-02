Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Tuzlaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 7. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Melih Okutan'ın ceza sahası önünde verdiği pasta topla buluşan Balde'nin şutunu kaleci kornere çeldi.
89. dakikada hakem Emre Kargın, Mehmet Coşkun'a gösterdiği sarı kart gösterdi. Sarı kartı bulunan Mehmet Coşkun, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Murat Şener,
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Naby, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir, Tugay Kaçar (Furkan Demir dk. 86?), Gökhan Karadeniz (Eray Ataseven dk. 46), Landel, Gökhan Alsan (Ngandu dk. 46), Melih Okutan (Bregu dk. 75), Balde
Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Ensar Bilir, Posmac, Erdem Can Polat,
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Cisse, Ogün Bayrak, Bünyamin Yürür (Erol Can Akdağ dk. 82), İbrahim Has, Gökhan Akkan, Adeniyi, Muhammed Demirci (Rotman dk. 68), Mata (Bilal Başacıkoğlu dk. 68), Yahaya
Yedekler: Angeler, İsmail Konuk, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, Kerem Korkmaz, Savic, Sadi Karaduman
Teknik Direktör: Eren Şafak
Sarı kartlar: Gökhan Alsan, Bülent Cevahir (Boluspor), Adeniyi, Bünyamin Yürür (Tuzlaspor)
Kırmızı Kart: Mehmet Coşkun (dk. 89) (Tuzlaspor)