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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 22. hafta erteleme maçında Boluspor, sahasında Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


45. dakikada Diack'ın ceza sahası içinde pas verdiği Kutay Kurt'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu kalecide kaldı.


79. dakikada Tuzlaspor'un kontra atağında topla buluşan Ezeh, ceza sahasında kaleci Kaan'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



Stadyum: Bolu Atatürk


Hakemler: Tarık Güldal, Murat Temel, Mert Bulut


Boluspor: Oğul Kaan Doğan, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Emin Bayram, Abdurrahim Dursun (Ali Keten dk. 67), Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Tugay Kaçar dk. 74), Roshi, Gökhan Karadeniz, Bregu (Berk Yıldız dk. 74), Kasongo


Yedekler: Dolunay Göl, Arda Şengül, Eray Ataseven, Novak, Talha Erdoğan, Erdem Can Polat, Arda Köksal,


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi (Tayfun Aydoğan dk. 86), Rotman, Diack, Samet Asatekin (Safa Kınalı dk. 68), Ezeh (Metincan Cici dk. 86 ?), Kutay Kurt (Mustafa Emre Can dk. 90+7 ?)


Yedekler: Angeler, Gökhan Akkan, Çekdar Orhan


Teknik Direktör: Şenol Fidan


Goller: Ezeh (dk. 79) (Tuzlaspor)


Sarı Kart: Diack, Kutay Kurt (Tuzlaspor)

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