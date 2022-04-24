Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Ümraniyespor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 34. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
1. dakikada Ümraniyespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Onur Ayık'ın ceza sahası içinde pasını aktardığı Mrsic'in şutunda top ağlara gitti. 0-1
5. dakikada, Boluspor kalecisi Selmani'nin Vrsajevic'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.
6. dakikada, Mrsic'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 0-2
80. dakikada, Boluspor atağında ceza sahası içinde Ercan Coşkun'un Fethi Özer'e müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada Kasongo'nun kullandığı penaltıda top direkten auta çıktı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Suat Güz
Boluspor: Selmani (Rybka dk. 46), Zahit Çınar (Hakan Bilgiç dk. 81 ?), Fethi Özer, Emin Bayram, Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı, Tugay Kaçar (Eray Ataseven dk. 69), Roshi, Gökhan Karadeniz, Bregu (Berk Yıldız dk. 57), Balaj (Kasongo dk. 57)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Diarrassouba, Arda Hilmi Şengül, Erdem Can Polat, Bülent Cevahir,
Teknik Direktör: Osman Nuri Işılar
Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk. 90 ?), Onur Ayık (Hasic dk. 63), Serkan Göksu (Napoleoni dk. 65), Mrsic (Oğuz Gürbulak dk. 46), Del Valle (Yusuf Emre Gültekin (dk. 46), Bammou
Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Mustafa Can Karagöz, Atalay Babacan, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Mrsic (dk. 1 ve 6) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Gökhan Karadeniz, Abdurrahman Canlı, (Boluspor), Mrsic, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak, Bammou (Ümraniyespor)