Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Adanaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 11. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Boluspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tugay Kaçar'ın sert şutu kaleciden geri döndü.
59. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Landel'in şutu az farkla auta çıktı.
64. dakikada Bregu'nun kaleciyi geçip yaptığı vuruşta savunma topu filelerle buluşmadan kornere yolladı.
66. dakikada Boluspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Naby kafayla topu ağlara yolladı. 1-0
Stadyum: Bolu Atatürk
Hakemler: Alper Akarsu, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Naby, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir, Tugay Kaçar, Gökhan Karadeniz (Burak Asan dk. 85 ?), Landel (Eray Ataseven dk. 90+3 ?), Ngandu (Arda Köksal dk. 85 ?), Bregu (Balde dk. 66), Ozan Papaker (Melih Okutan dk. 66)
Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Ensar Bilir, Posmac, Erdem Can Polat
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Adanaspor: Hasan Akınay, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz (Ferhat Katipoğlu dk. 82 ?), Roche, Emre Kaplan, Bennasser, Hakan Yeşil, Hakkı Türker, Burak Çoban, Mehmet Sefa Etöz (Metehan Altunbaş dk. 65), Jallow (Tetteh dk. 65)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli, Miran Ağırbaş, Pedro, , Metehan Mollaoğlu, İbrahim Aksu, Özcan Aydın
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Gol: (Naby dk. 66) (Boluspor)
Sarı kartlar: Tugay Kaçar (Boluspor), Emre Kaplan, Burak Çoban (Adanaspor)