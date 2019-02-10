Spor Toto 1. Lig: Boluspor 1 - Afjet Afyonspor 1

Spor Toto 1.
Lig 21. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Afjet Afyonspor karşılaşması 1-1 berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada, Bilal Sebaihi'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut direkten geri döndü. Dönen topu karşılayan Mustafa Durak'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut auta gitti.
23. dakikada atılan geri pasta kaleci Soner'in hatası sonucu topu kapan Akabueze'nin şutu ağlara gitti. 1-0
49. dakikada, Sebaihi'nin ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu Soner'den geri döndü.
71. dakikada, Onurcan Güler'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutta top filelerle buluştu. 1-1
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Emre Malok, Gökmen Olgaç, Bahtiyar Birinci
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Ufuk Budak, Matic Fink, İshak Çakmak, Sebaihi (Umut Gündoğan dk. 61), Akabueze (Burak Altıntaş dk. 81 ?), Mustafa Durak, Vukadinovic (Guido Koçer dk. 70)
Yedekler: Gökhan Köstereli, Mutlu Güler, Dimov, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Gökhan Kardeş, Cenk Güvenç, Emre Öztürk, Uğur Akdemir, Nazmi Candoğan, Ajeti (Ersel Aslıyürek dk. 73), Metin Yüksel, Onur Toprak (Oltan Karakullukçu dk. 46), Musa Araz (Onurcan Güler dk. 55), Aykut Uluç
Yedekler: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Taşkın İlter, İsmet Benli
Teknik Sorumlu: Serhat Güller
Goller: (Akabueze dk. 23) (Boluspor), (Onur Güler dk. 71) (Afjet Afyonspor)
Sarı Kartlar: Fink, Vukadinovic, Burak Bekaroğlu (Boluspor), Uğur Akdemir, Oltan Karakullukçu, Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)