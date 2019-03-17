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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Balıkesir Baltok: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 26. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Balıkesir Baltok karşılaşması, ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


53. dakikada Mustafa Durak'ın açtığı ortaya yükselen Ümit Kurt'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.


61. dakikada Mustafa Durak'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci yumruklayarak uzaklaştırdı.


63. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Akabueze'nin ortasında Guido'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0



Stat: Bolu Atatürk Stadyumu


Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Ömer Tevfik Özkoç


Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Dimov, Ufuk Budak, Matic Fink, Mustafa Durak (Mutlu Güler dk. 90+2 ?), Burak Asan, Guido Koçer (Burak Bekaroğlu dk. 86 ?), Özgür Can Özcan, Akabueze, Batuhan Altıntaş (Sebaihi dk. 46)


Yedekler: Gökhan Köstereli, Vukadinovic, Hayrullah Bilazer, Abdurrahman Çağlar


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Balıkesir Baltok: Vukovic, Glumac, Cüneyt Köz (Kethevoama dk. 58), Doğa İşeri, Okan Alkan, Furkan Çil, Cumali Bişi, Otoo, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Sedat Şahintürk dk. 72), Beleck


Yedekler: Atilla Özmen, Ali Doğan, Anıl Başaran, Kağan Kayalı, Kaan Eryılmaz


Teknik Direktör: Giray Bulak


Gol: (Guido Koçer dk. 63) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Ümit Kurt, Dimov, Burak Asan, Mustafa Durak (Boluspor), Glumac, Doğa İşeri (Balıkesir Baltok)

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