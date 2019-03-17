Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Balıkesir Baltok: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 26. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Balıkesir Baltok karşılaşması, ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
53. dakikada Mustafa Durak'ın açtığı ortaya yükselen Ümit Kurt'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
61. dakikada Mustafa Durak'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci yumruklayarak uzaklaştırdı.
63. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Akabueze'nin ortasında Guido'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Ömer Tevfik Özkoç
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Dimov, Ufuk Budak, Matic Fink, Mustafa Durak (Mutlu Güler dk. 90+2 ?), Burak Asan, Guido Koçer (Burak Bekaroğlu dk. 86 ?), Özgür Can Özcan, Akabueze, Batuhan Altıntaş (Sebaihi dk. 46)
Yedekler: Gökhan Köstereli, Vukadinovic, Hayrullah Bilazer, Abdurrahman Çağlar
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Balıkesir Baltok: Vukovic, Glumac, Cüneyt Köz (Kethevoama dk. 58), Doğa İşeri, Okan Alkan, Furkan Çil, Cumali Bişi, Otoo, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Sedat Şahintürk dk. 72), Beleck
Yedekler: Atilla Özmen, Ali Doğan, Anıl Başaran, Kağan Kayalı, Kaan Eryılmaz
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: (Guido Koçer dk. 63) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Ümit Kurt, Dimov, Burak Asan, Mustafa Durak (Boluspor), Glumac, Doğa İşeri (Balıkesir Baltok)