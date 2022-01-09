Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Balıkesirspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 20. haftasında Boluspor sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Berk Yıldız'ın aşırtma vuruşunda top üstten auta gitti.
27. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde havalanan ve kaleciyi geçen topu Nwankwo son anda filelere girmekten kurtardı.
45. dakikada Boluspor atağında orta sahada topla buluşarak ceza sahası içine kadar giren Berk Yıldız'ın şutunda top ağlara gitti. 1-0
90. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bregu'nun şutunda top üst direkten geri döndü.
Stadyum: Bolu Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk
Boluspor: Selmani, Arda Şengül, Zahit Çınar, Emin Bayram (Erkam Reşmen dk. 70), Ali Keten, Tugay Kaçar (Diyar Kaba dk. 90+4 ?), Roshi, Abdurrahman Canlı, Alican Özyürek (Erdem Can Polat dk. 90+3 ?), Berk Yıldız (Atamer Bilgin dk. 90+4 ?), Bregu (Diarrassouba dk. 90+3 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Talha Erdoğan, Ensar Bilir
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Doğa İşeri, Nwankwo, Birol Parlak, Anıl Taşdemir (Kethevoama dk. 46), Kore, Otoo (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 68), Bilalli (Muhammed Ali Doğan dk. 68), Cumali Bişi (Hüseyin Karabey dk. 84 ?), Halil Çolak
Yedekler: Yiğithan Kır, Ayberk Kaygısız, Emirhan Çakır,
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Berk Yıldız (dk. 45) Boluspor
Sarı kartlar: Cumali Bişi, Kore, Nwankwo (Balıkesirspor), Tugay Kaçar, Roshi, Abdurrahman Canlı, Ali Keten (Boluspor)