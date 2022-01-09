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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Balıkesirspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 20. haftasında Boluspor sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Berk Yıldız'ın aşırtma vuruşunda top üstten auta gitti.


27. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde havalanan ve kaleciyi geçen topu Nwankwo son anda filelere girmekten kurtardı.


45. dakikada Boluspor atağında orta sahada topla buluşarak ceza sahası içine kadar giren Berk Yıldız'ın şutunda top ağlara gitti. 1-0


90. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bregu'nun şutunda top üst direkten geri döndü.


Stadyum: Bolu Atatürk


Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk


Boluspor: Selmani, Arda Şengül, Zahit Çınar, Emin Bayram (Erkam Reşmen dk. 70), Ali Keten, Tugay Kaçar (Diyar Kaba dk. 90+4 ?), Roshi, Abdurrahman Canlı, Alican Özyürek (Erdem Can Polat dk. 90+3 ?), Berk Yıldız (Atamer Bilgin dk. 90+4 ?), Bregu (Diarrassouba dk. 90+3 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Talha Erdoğan, Ensar Bilir


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Doğa İşeri, Nwankwo, Birol Parlak, Anıl Taşdemir (Kethevoama dk. 46), Kore, Otoo (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 68), Bilalli (Muhammed Ali Doğan dk. 68), Cumali Bişi (Hüseyin Karabey dk. 84 ?), Halil Çolak


Yedekler: Yiğithan Kır, Ayberk Kaygısız, Emirhan Çakır,


Teknik Direktör: Giray Bulak


Gol: Berk Yıldız (dk. 45) Boluspor


Sarı kartlar: Cumali Bişi, Kore, Nwankwo (Balıkesirspor), Tugay Kaçar, Roshi, Abdurrahman Canlı, Ali Keten (Boluspor)

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