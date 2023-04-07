Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Bodrumspor: 4

Spor Toto 1.
Lig'in 31. haftasında Boluspor, konuk ettiği Bodrumspor'a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
17. dakika ceza sahası dışından Bregu'nun şutunda kaleci Sousa topu kontrol etti.
39. dakikada Boluspor'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Sousa'dan dönen topu Gökhan Alsan kafayla ağlara gönderdi. 1-0
52. dakikada Bodrumspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Kenan Özer meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
57. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, topu ağlara yolladı. 1-2
65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Gökdeniz Bayrakdar, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-3
74. dakikada defansın hatasında topu alan Kenan Özer'in kale önüne pasında Gökdeniz Bayrakdar'ın şutu ağlara gitti. 1-4
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Zahit Çınar (İbrahima Balde dk. 90 ?), Naby Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Gökhan Alsan (Michel Landel dk. 71 ?), Joel Kayamba (Melih Okutan dk. 58 ?), Tugay Kaçar, Abdurrahman Canlı (Eray Ataseven dk. 58 ?), Dejvi Bregu (Berk Yıldız dk. 71 ?), Dino Ndlovu
Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Ensar Bilir, Burak Asan, Erdem Reis
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Bodrumspor: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Erkan Değişmez dk. 83 ?), Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Omar Imeri (Erdem Çetinkaya dk. 77 ?), Musah Mohammed, Hakan Özmert (Yekta Kurtuluş dk. 77), Samet Yalçın, Kenan Özer (Celal Dumanlı dk. 77 ?), Gökdeniz Bayrakdar) (Koray Kılınç dk. 83)
Yedekler: Bahri Tosun, Eren Albayrak, Onur Akbay, Hakan Yeşil, Apti Mert Çayir
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Gökhan Alsan (dk. 39) (Boluspor), Kenan Özer (dk. 52 pen.), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 57, 65 ve 74)
Sarı kartlar: Dejvi Bregu, Onur Ulaş (Boluspor), Üzeyir Ergün (Bodrumspor)