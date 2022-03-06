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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Bursaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 28. haftasında Boluspor 9 kişi kaldığı maçta Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


42. dakikada ceza sahası içinde Balaj'la duvar pasında topla buluşan Kasongo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


45+2. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Bifouma'nın şutunu Fethi Özer son anda çeldi.


58. dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Zalazar fileleri havalandırdı. 1-1


76. dakikada Boluspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kasongo'nun şutunda top kaleciden geri döndü.



Stadyum: Bolu Atatürk


Hakemler: Mert Güzenge, Burak Cansız, Suat Güz


Boluspor: Oğul Kaan Doğan, Fethi Özer, Zahit Çınar, Emin Bayram, Bülent Cevahir, Eray Ataseven (Alican Özyürek dk. 82 ?), Gökhan Karadeniz (Tugay Kaçar dk. 64), Roshi, Abdurrahman Canlı, Balaj, Kasongo (Kemal Rüzgar dk. 86 ?)


Yedekler: Dolunay Göl, Arda Şengül, Ali Keten, Ensar Bilir, Novak, Berk Yıldız, Bregu


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Bursaspor: Canberk Yurdakul, Furkan Ünver (Tuğbey Akgün dk. 46), Mert Yılmaz (Yusuf Türk dk. 89 ?), Erdem Uğurlu, Zalazar, Namık Alaskarov (Ofosu dk. 74), Bifouma, Capan, Burak Altıpmak (Eren Güler dk. 69), İsmail Yüksek (Hasan Ayaroğlu dk. 46), Pedro


Yedekler: Deniz Aydın, Erhan Erentürk, Ramazan Keskin, Barış Dalkıran, Uğur Kaan Yıldız


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Kasongo (dk. 42) (Boluspor), Zalazar (dk. 58) (Bursaspor)


Kırmızı Kartlar: Balaj (dk. 54), Roshi (dk. 66) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Tugay Kaçar, Fethi Özer (Boluspor)

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