Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Bursaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 28. haftasında Boluspor 9 kişi kaldığı maçta Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
42. dakikada ceza sahası içinde Balaj'la duvar pasında topla buluşan Kasongo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
45+2. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Bifouma'nın şutunu Fethi Özer son anda çeldi.
58. dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Zalazar fileleri havalandırdı. 1-1
76. dakikada Boluspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kasongo'nun şutunda top kaleciden geri döndü.
Stadyum: Bolu Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Burak Cansız, Suat Güz
Boluspor: Oğul Kaan Doğan, Fethi Özer, Zahit Çınar, Emin Bayram, Bülent Cevahir, Eray Ataseven (Alican Özyürek dk. 82 ?), Gökhan Karadeniz (Tugay Kaçar dk. 64), Roshi, Abdurrahman Canlı, Balaj, Kasongo (Kemal Rüzgar dk. 86 ?)
Yedekler: Dolunay Göl, Arda Şengül, Ali Keten, Ensar Bilir, Novak, Berk Yıldız, Bregu
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Furkan Ünver (Tuğbey Akgün dk. 46), Mert Yılmaz (Yusuf Türk dk. 89 ?), Erdem Uğurlu, Zalazar, Namık Alaskarov (Ofosu dk. 74), Bifouma, Capan, Burak Altıpmak (Eren Güler dk. 69), İsmail Yüksek (Hasan Ayaroğlu dk. 46), Pedro
Yedekler: Deniz Aydın, Erhan Erentürk, Ramazan Keskin, Barış Dalkıran, Uğur Kaan Yıldız
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Kasongo (dk. 42) (Boluspor), Zalazar (dk. 58) (Bursaspor)
Kırmızı Kartlar: Balaj (dk. 54), Roshi (dk. 66) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Tugay Kaçar, Fethi Özer (Boluspor)