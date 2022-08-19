Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Gençlerbirliği: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 2. haftasında Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Serdarcan Eralp'in orta sahada topla buluşturduğu İlker Karakaş kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alıcı'nın şutunu kaleci Akbaba uzaklaştırdı.
53. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alıcı'nın aşırtma vuruşunda top üst direkten geri döndü.
60. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde topla buluşan Musa Şahindere'nin şutunda top ağlara gitti. 0-2
90+2. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Balde, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Suat Güz, Ferdi Karadoruk
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Gökhan Kardeş, Batuhan İşçiler (Yameogo dk. 46), Bülent Cevahir, Gökhan Karadeniz (Ozan Papaker dk. 90 ?), Landel (Arda Köksal dk. 78), Burak Asan (Tugay Kaçar dk. 46), Melih Okutan (Bregu dk. 46), Balde
Yedekler: Selmani, Ensar Bilir, Gökhan Alsan, Erdem Polat
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere, Metehan Mert, Mert Kula, Muhammed Bayır, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Gökhan Altıparmak dk. 86 ?), Grechyshkin, İlker Karakaş (Ahmet Arda Tuzcu dk. 62), Serdarcan Eralp
Yedekler: Atalay Gökçe, Ataberk Gök, Seyit Ali Kahya, Abdullah Şahindere, Kağan Özkan, Ahmet Enes Akkan, Hüseyincan Kırıkcı, Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: İlker Karakaş (dk. 10), Musa Şahindere (dk. 60) (Gençlerbirliği), Balde (dk. 90+2) (Boluspor)
Kırmızı Kartlar: Ngandu (dk. 28) (Boluspor) Gökhan Gül (dk. 81) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Serdarcan Eralp (Gençlerbirliği)