Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Göztepe: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
23. dakikada sağ kanattan Göztepe ceza sahasına yapılan ortada Furkan Demir'in kafa vuruşunda top auta gitti.
51. dakikada Boluspor atağında Melih Okutan'ın sert şutu az farkla dışarı çıktı.
84. dakikada ceza sahası içinde Landel'e yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.
86. dakikada beyaz noktanın başına geçen Landel topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Naby, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir, Landel, Gökhan Alsan (Eray Ataseven dk. 79), Burak Asak, Melih Okutan (Bregu dk. 79), Balde (Posmac dk. 90 ?), Furkan Demir (Arda Köksal dk. 61)
Yedekler: Selmani, Batuhan İşçiler, Ensar Bilir, Erdem Polat, Ozan Papaker
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Gottwalt, İsmail Köybaşı, Arslanagic (Mihojevic dk. 46), Mesut Emre Kesik, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan (Palmer dk. 67), Tijanic (Emre Çolak dk. 89 ?), Hüsamettin Yener (Hasic dk. 46), Mamah (Atanga dk. 89 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Yunus Emre Gedik, Tuğbey Akgün, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay
Teknik Direktör: Turgay Altay
Gol: Landel (dk. 86) (Boluspor)
Sarı kartlar: (Burak Asan) (Boluspor) (İsmail Köybaşı, Mamah, Mesut Emre Kesik) (Göztepe)