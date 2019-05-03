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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Hatayspor: 4

Spor Toto 1.

Lig 32. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Hatayspor karşılaşması, Hatayspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


34. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Hüseyin Bağ'ın pasında topa gelişine vuran Gökhan Karadeniz ağları havalandırdı. 0-1


40. dakikada Hatayspor defansının hatalı pasında topla buluşan Batuhan Altıntaş'ın sert şutu kaleciden döndü.


42. dakikada Fink'in kalecisine gönderdiği geri topu kapan Hamza Gür, kaleci Gökhan'ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 0-2


55. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Burak Bekaroğlu'nun şutunda top ağlara gitti. 1-2


73. dakikada Gökhan Karadeniz'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte bulunan Mirkan Aydın topu ağlara gönderdi. 1-3


86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin Bağ'ın şutunda top ağlara gitti. 1-4



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Ali Palabıyık, Gökmen Baltacı, Deniz Caner Özaral


Boluspor: Gökhan Köstereli, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Dimov, Fink, Umut Gündoğan, İshak Çakmak, Burak Asan (Erkan Süer dk. 77), Sebaihi, Mutlu Güler (Şura Çetin dk. 84 ?), Batuhan Altıntaş (Özgür Can Özcan dk. 62)


Yedekler: Sabri Can, Tunahan Subaşı, Mustafa Çınar, Abdurrahman Çağlar


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Nimaga, Kubilay Sönmez, Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz (Korkishko dk. 77), Da Silva (Mirkan Aydın dk. 65), Hamza Gür (Diallo dk. 82 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Maiga


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 34), Hamza Gür (dk. 42), Mirkan Aydın (dk. 73), Hüseyin Bağ (dk. 86) (Hatayspor), Burak Bekaroğlu (dk. 55) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Nimaga (Hatayspor), Fink (Boluspor)

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