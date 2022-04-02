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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Manisa FK: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 30. haftasında Boluspor, sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


26. dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında ceza alanında topla buluşan Erhan Çelenk'in şutunda top ağlara gitti. 0-1


49. dakikada ceza sahası içine gönderilen uzun topa gelişine vuran Gakpa'nın şutu ağlara gitti. 0-2


77. dakikada Hakan Bilgiç'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Balaj'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-2



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Ferdi Karadoruk


Boluspor: Rybka, Fethi Özer, Zahit Çınar (Hakan Bilgiç dk. 63), Emin Bayram (Arda Şengül dk. 78), Bülent Cevahir, Eray Ataseven, Kemal Rüzgar (Balaj dk. 63), Bregu (Berk Yıldız dk. 46), Gökhan Karadeniz (Novak dk. 63), Abdurrahman Canlı, Kasongo


Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Tugay Kaçar, Talha Erdoğan, Ensar Bilir, Alican Özyürek


Teknik Direktör: İlker Yanar


Manisa FK: Birkan Tetik, Sadi Karaduman, Taha Şahin, Bedirhan Altunbaş (Anıl Koç dk. 85 ?), Çağrı Giritlioğlu, Gakba, Kouter, Diallo (Ouambe dk. 63), Yasin Pehlivan, Erhan Çelenk (Selim Ilgaz dk. 90+3 ?), Ozegovic (Okan Eken dk. 63)


Yedekler: Ömer Kahveci, Samet Karabatak, Yiğit Kerem, Özgür Çek,


Teknik Direktör: Turgay Altay


Goller: Erhan Çelenk (dk. 26), Gakpa (dk. 49) (Manisa FK), Balaj (dk. 77) (Boluspor)


Sarı kartlar: Mehmet Çınar, Abdurrahman Canlı (Boluspor), Serge Tabekou, Nino Kouter (Manisa FK)

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