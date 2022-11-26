Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Sakaryaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 15. haftasında Boluspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Landel'in pasıyla ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Melih Okutan'ın şutu az farkla dışarıya gitti.
39. dakikada ceza sahasında topla buluşan Melih Okutan'ın şutu direğin dibinden dışarıya çıktı.
53. dakikada Hurşit Taşçı'nın ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Kravets'in vuruşu kalecide kaldı.
69. dakikada ceza yayında topla buluşan Landel'in vuruşu savunmaya çarparak az farkla direğin dibinden dışarıya gitti.
73. dakikada orta sahayı hızlı geçen Hurşit Taşçı'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon Youssouf Oulare'nin müdahalesiyle önleniyor.
79. dakikada Boluspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Joel Kayamba Ngandu'nun kafa vuruşu direkten döndü.
85. dakikada ceza sahasında önünde kalan top gelişine vuran Gökhan Alsan, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 1-0.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran, Alpaslan Şen
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Joel Kayamba Ngandu (Burak Asan dk. 90+1 ?), Gökhan Karadeniz (Gökhan Alsan dk. 77), Naby Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Guy L. Mıchel Landel, Hakan Bilgiç, İbrahim Balde (Ozan Papaker dk. 90+5 ?), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dejvi Bregu dk. 77)
Yedekler: Gentıan Selmani, Muhammet Özkan, Dejvi Bregu, Gökhan Alsan, Arda Köksal, Erdem Can Polat, Ozan Papaker, Ensar Bilir, Burak Asan, Veaceslav Posmac
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu, Burak Süleyman (Artem Kravets dk. 46), Isaac Donkor, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz (Deni Milosevic dk. 87 ?), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Odise Roshi (Berkay Kurubacak dk. 79), Yasin Pehlivan (Emirhan Aydoğan dk. 15), Hurşit Taşçı (Kaıyne River Woolery dk. 79), Ümit Kurt
Yedekler: Furkan Köse, Emirhan Aydoğan, Kaıyne River Woolery, Artem Kravets, Hüseyin Can Öztürk, Deni Milosevic, Ozan Sol, Berat Onur Pınar, Oğuz Yıldırım, Berkay Kurubacak
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Gökhan Alsan (dk. 85) (Boluspor)
Sarı kartlar: İsmail Erdoğan, Hüsamettin Tut, İsmail Erdoğan (Sakaryaspor), Burak Asan (Boluspor)