Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Samsunspor: 5

Spor Toto 1.
Lig'in 29. haftasında Boluspor, konuk ettiği Samsunspor'a 5-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içerisine yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Gökhan Alsan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
42. dakikada defansın arkasına sarkan Fofana, önünde bulduğu topla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fofana'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Çağlar Şahin Akbaba çelmeyi başardı.
47. dakikada Fofana'nın ceza sahası içerisine attığı pası alan Douglas Tanque, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
51. dakikada penaltı atışı kazanan Samsunspor'da topun başına geçen Douglas Tanque, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
60. dakikada korner atışından ceza sahası içerisine açılan ortaya Douglas Tanque, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-3
73. dakikada Boluspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Tomane fileleri havalandırdı. 1-4
84.dakikada Soner Aydoğdu ceza sahası içerisinde boşta kalan topa düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 1-5
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Abdülhamit Söyler, Ali Yılmaz
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Tugay Kaçar (Kerem Paykoç dk.73), Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Abdurrahman Canlı, Joel Kayamba (Berk Yıldız dk.70), Safa Kınalı (Zahit Çınar dk.52), Gökhan Alsan (Burak Asan dk.70), Dejvi Bregu, Dino Ndlovu (İbrahima Balde dk. 45)
Yedekler: İsmail Çipe, Batuhan İşçiler, Melih Okutan, Ibrahima Balde, Erdem Reis, Tolunay Artuç
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Samsunspor: Jakub Szumski , Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Kadeem Harris (Ali Ülgen dk.37), Youssef Ait Bennasser (Emre Gültekin dk.37), Celil Yüksel (Soner Aydoğdu dk.46), Soner Gönül (Mücahit Albayrak dk. 81), Moryke Fofana, Douglas Tanque (Tomane dk. 72)
Yedekler: Aykut Özer, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik, Elano Yegen, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Gökhan Alsan (dk. 8) (Boluspor), Douglas Tanque (dk. 47, 53 pen. ve 61), Tomane (dk. 74), Soner Aydoğdu (dk. 84) (Samsunspor)
Kırmızı kart: Hakan Bilgiç (Boluspor)
Sarı kartlar: Soner Gönül, Yusuf Emre Gültekin (Samsunspor)