Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 - Adana Demirspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Akabueze'nin kullandığı kornerde topa yükselen Dimov'un kafa vuruşunu savunma kale çizgisinden çıkardı.
9. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Orhan Taşdelen'in şutunda top ağlara gitti. 0-1
18. dakikada Akabuze'nin ceza sahası içinden sert şutu kaleciden geri döndü.
36'ıncı dakikada, Hakan Bilgiç'in ceza sahası içerisine açtığı ortada topa yükselen Orkan Çınar kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
53. dakikada ceza sahası içerisinde savunma oyuncularını çalımlayarak geçen Guido Koçer topu ağlara gönderdi. 1-2
72. dakikada Umut Gündoğan'ın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Akabueze'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
83. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Pote'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
90+3'üncü dakikada, Djemoussa Traore ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart sonucu oyun dışı kaldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Mehmet Salim Mazlum
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Hayrullah Bilazer, Dimov, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Akabueze (Batuhan Altıntaş dk. 89 ?), Burak Asan (Umut Gündoğan dk. 46), İsmail Haktan Odabaşı (Sebaihi dk. 66), Guido, Etoundi
Yedekler: Gökhan Köstereli, Berkay Tolga Dabanlı, Uğur Akdemir, Özgür Can Özcan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Talha Sanuç, Hakan Bilgiç, Milan Mitroviç, Orhan Taşdelen, Traore, Galip Güzel (Djemoussa Traore dk. 78), Orkan Çınar (Emre Nefiz dk. 66), Kosecki (Oliviera dk. 66), Berk Yıldız, Pote
Yedekler: Ahmet Sabri Fener, Erdal Öztürk, Batuhan İşçiler, Musa Bulut
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Orhan Taşdelen (dk. 9), Orkan Çınar (dk. 36), Pote (dk. 83) (Adana Demirspor), Guido Koçer (dk. 53), Akabueze (dk. 72) (Boluspor)
Kırmızı kart: Djemoussa Traore (dk. 90+3) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Mitroviç, Hamidou Traore, (Adana Demirspor)